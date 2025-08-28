Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Quantidade de metanol indicada pela tabela da ANP no combustível é de 0,5%. A regulamentação do metanol no combustível acontece porque o produto é tóxico e, quando armazenado sem as devidas precauções, traz risco à segurança. Há duas medidas da ANP que regulam o limite máximo de contaminação, uma de 2020 e outra de 2022.

PCC importava produtos químicos para adulterar os combustíveis e coagia proprietários a venderem os postos. Quem vendia o estabelecimento comercial não recebia os valores da transação e era ameaçado de morte caso fizesse cobrança.

A apreensão de um caminhão-pipa carregado de metanol em 2023 na via Dutra foi uma das evidências que levou a polícia até o combustível adulterado. Segundo o promotor, a substância, que era destinada ao Mato Grosso, foi encontrada em Guarulhos, o que levantou suspeita. "Dessa operação, outras provas foram surgindo e se identificou o 'andar de cima', que demonstra exatamente o metanol chegando desde o porto em Paranaguá e esse desvio entre químicas transportadoras", afirmou.

A organização criminosa trabalhava do "começo ao fim" da linha de combustíveis, atuando também nas usinas de açúcar. de Ao todo, 240 locais de oito estados brasileiros foram alvos das investigações.

Mais de 300 postos estão envolvidos nas fraudes, segundo a investigação. Já o setor de combustíveis estima um impacto maior, em cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo, equivalente a 2.500 estabelecimentos.

Não há um padrão entre os postos com a gasolina adulterada: há marcas com e sem bandeira em grupos pulverizados pelo estado. Os postos que foram flagrados vendendo gasolina adulterada foram autuados e não estão mais em operação e os nomes deles não vão ser divulgados pelo MPSP.