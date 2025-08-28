PF bloqueia R$ 1,2 bilhão de 41 pessoas e 251 empresas em esquema do PCC

Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos. Empresas de um mesmo grupo adquiriram bens entre elas, como imóveis e títulos, sem um próposito econômico real, segundo a PF .

Lavagem de dinheiro no Paraná

Na segunda frente de investigação, a PF mira um esquema envolvendo a cadeia de combustíveis. A Polícia Federal aponta que a investigação descobriu uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná.

O grupo criminoso atuava desde 2019 e é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões. Segundo a PF, somente esse grupo movimentou mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.

As investigações da PF no Paraná também identificaram práticas de fraude na comercialização de combustíveis. Foi identificado adulteração de gasolina e a chamada "bomba baixa", em que o volume abastecido é inferior ao indicado. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba estavam envolvidos nessas práticas, segundo a PF.

Nas duas frentes, a PF cumpriu 54 mandados de busca nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Deste total, três mandados são de buscas em administradores de fundos de investimento identificados. Também foram expedidos 14 mandados de prisão na operação do Paraná, dos quais até o momento somente seis foram cumpridos.