Com cela para LGBT: veja como é o presídio que receberá Hytalo Santos na PB

Casal foi detido em uma mansão em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil. Eles foram presos preventivamente e levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, de onde serão transferidos.

Hytalo e Israel são investigados por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo nas redes sociais em que adolescentes aparecem em performances de danças sensuais e até se beijando.

Acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na adultização de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

Justiça bloqueou bens que somam cerca de R$ 20 milhões do influenciador. Medida inclui cinco carros de luxo e empresas. A solicitação foi feita pelo MPT-PB à Justiça da Paraíba na noite do dia 18.

Objetivo do bloqueio é garantir indenização futura por dano moral coletivo e medida de reparação e assistência às vítimas. O MPT diz que há indícios de ocultação de patrimônio, "movimentação financeira atípica e manobras de 'blindagem', ocultação e dissipação patrimonial" da dupla.

Advogados negaram que Hytalo tivesse a intenção de fugir quando viajou a São Paulo. A defesa alegou ao UOL que o influenciador viajou para São Paulo antes de o "caso estourar" e disse que a prisão foi ordenada "em tempo recorde" após as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.