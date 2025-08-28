Assine UOL
Como o PCC usava postos de gasolina para lavar dinheiro

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Esquema do PCC para lavar dinheiro envolve postos de gasolina
Esquema do PCC para lavar dinheiro envolve postos de gasolina Imagem: Engin Akyurt/Pixabay

Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal e pela Polícia Federal, mostrou como o PCC (Primeiro Comando da Capital) usa o setor de combustíveis para sonegação e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Postos recebiam dinheiro em espécie ou via maquininhas para movimentar dinheiro do crime. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos de 10 estados eram utilizados para a lavagem de dinheiro - no caso, para tentar tornar lícito dinheiro obtido de forma fraudulenta. Receita cita que essas empresas movimentaram R$ 52 bilhões, e que pagavam imposto incompatível com o dinheiro que circulava por eles.

Até lojas de conveniência e padarias eram usadas no esquema. Esses comércios, geralmente ligados a postos de gasolina, recebiam pagamentos em espécie ou cartão para camuflar a origem.

Dinheiro era ocultado em fintechs. Empresas do serviço financeiro recebiam valores em espécie e ficavam em uma conta-bolsão. Ela consiste em uma conta aberta pela fintech num banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não era possível individualizar as movimentações. Essa quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosa.

A operação

Operação tem 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - e pede o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão de bens dos envolvidos. A Receita Federal estima que entre 2020 e 2024, a cerca de 1.000 postos de combustíveis movimentaram R$ 52 bilhões.

Organização adulterava combustíveis. Importadora ligada ao PCC trazia nafta, hidrocarbonetos e diesel e misturava com combustível. Apesar de serem inflamáveis, tem queima menos eficiente. Na prática, isso "aumentava" o volume vendido, maximizando os lucros da operação. Consumidores eram prejudicados, pois combustível misturado danifica o veículo.

