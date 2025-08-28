Como o PCC usava postos de gasolina para lavar dinheiro

Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal e pela Polícia Federal, mostrou como o PCC (Primeiro Comando da Capital) usa o setor de combustíveis para sonegação e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Postos recebiam dinheiro em espécie ou via maquininhas para movimentar dinheiro do crime. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos de 10 estados eram utilizados para a lavagem de dinheiro - no caso, para tentar tornar lícito dinheiro obtido de forma fraudulenta. Receita cita que essas empresas movimentaram R$ 52 bilhões, e que pagavam imposto incompatível com o dinheiro que circulava por eles.

Até lojas de conveniência e padarias eram usadas no esquema. Esses comércios, geralmente ligados a postos de gasolina, recebiam pagamentos em espécie ou cartão para camuflar a origem.