Fim do serviço 710 deixa passageiros da CPTM insatisfeitos: 'Desumano'

O primeiro dia de interrupção do serviço 710 da CPTM foi de plataformas movimentadas, com a maioria dos passageiros contrariados na estação Barra Funda, que desde o começo da semana recebe quem vem da linha 11-Coral e a partir de hoje vira ponto final para mais duas linhas de trem.

O que aconteceu

Hoje foi o primeiro dia oficial da mudança que torna a estação Palmeiras-Barra Funda um "hub" de trens. Até então, o local era ponto de partida da linha 3-Vermelha do metrô e do Expresso Aeroporto da CPTM, que vai até o aeroporto de Guarulhos. A estação também se liga a terminais de ônibus interestadual e municipal.

Passageiros classificam mudança como regressão. Os mais prejudicados com a separação das linhas foram aqueles que vêm da 7-Rubi e, além da integração com a 10-Turquesa, perderam a parada na estação da Luz. Agora, para ir até o ex-terminal do centro de São Paulo, eles também precisam descer e fazer baldeação.