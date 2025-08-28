Assine UOL
Ex-professor do Rio Branco é condenado em 2ª instância por abuso sexual

Camila Brandalise e Paula Sacchetta
Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo
Atualizada em
Carlos Veiga Filho em 2018
Carlos Veiga Filho em 2018 Imagem: Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-professor Carlos Veiga Filho a 51 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por abuso sexual contra três alunos. A decisão foi proferida pela 4ª Câmara de Direito Criminal, em julgamento realizado no dia 26 de agosto.

Ele já havia sido condenado em primeira instância a 40 anos de prisão, em fevereiro deste ano. O Ministério Público recorreu e pediu aumento da pena por prática de dois ou mais crimes da mesma espécie. Os desembargadores atenderam ao recurso e aumentaram a condenação.

Além da decisão em segunda instância, Veiga foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em outro processo, por armazenar imagens de crianças e adolescentes em cena pornográfica. A denúncia foi feita após a apreensão de um HD de propriedade dele com 319 fotos de menores.

Os abusos praticados por Veiga datam de quase 40 anos atrás, quando ele entrou no Rio Branco. A história sobre como os crimes foram cometidos por tanto tempo é contada no podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", disponível em uol.com.br/podcastprofessor e no Spotify.

A reportagem procurou o advogado de Veiga, Jhonatan Wilke, para falar sobre as novas condenações, mas não houve manifestação até a publicação deste texto.

"A confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça torna praticamente sedimentada a condenação, pois embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado e ainda caibam recursos ao STJ e STF, esses recursos não permitem a revisão das questões de fato e prova decididas pelo tribunal de origem", afirma o promotor do caso, Gustavo Pozzebon, ao UOL.

Veiga, 62, foi professor do tradicional Colégio Rio Branco, em São Paulo, e do Libere Vivere, em Serra Negra (SP), e dava aulas de história e teatro.

Três adolescentes alunos do Libere Vivere o denunciaram à escola em 2023. O caso foi levado à polícia. Em junho do ano passado, ele foi preso preventivamente.

O colégio Rio Branco afirmou não ter registro de denúncias e lamentar profundamente os fatos narrados por ex-alunos no podcast. A manifestação foi feita por meio de carta enviada à Redação após o lançamento da série. Antes, a escola já havia afirmado à reportagem que não agiu porque, à época, não tinha "conhecimento sobre os fatos".

O advogado do Colégio Libere Vivere, Eduardo Leite, afirmou ao UOL, em dezembro passado, que a direção foi informada por pais de alunos sobre os abusos cometidos por Veiga e, na sequência, o denunciou para a polícia. "A escola não poderia negligenciar a denúncia e foi exatamente o que aconteceu."

Réu "desafoga" lascívia em adolescentes, diz desembargador

Foto postada pelo professor Carlos Veiga Filho em uma conta no Instagram, em que aparece com alunos em uma jacuzzi
Foto postada pelo professor Carlos Veiga Filho em uma conta no Instagram, em que aparece com alunos em uma jacuzzi Imagem: Reprodução/Instagram

Os crimes pelos quais Veiga foi condenado são de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e produção de material com cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

"O réu é um desassisado, de hábitos sexuais incorrigíveis, que desafoga toda sua concupiscência em adolescentes, escudando-se no magistério para percorrer o verbo do tipo penal e arregimentar suas vítimas", afirma o desembargador Euvaldo Chaib em seu voto para condená-lo com aumento de pena.

Segundo a sentença, ele convencia os adolescentes a participarem de falsos rituais espirituais. Dizia medir energia vital e equilibrar chacras. Pedia que os meninos ficassem nus e os tocava em suas partes íntimas.

Em algumas ocasiões, o professor aplicava o que chamava de "castigo", segundo o processo: despejava água com gás nos órgãos genitais das vítimas. Também fotografava e filmava os adolescentes sem roupas.

Um estudante chegou a relatar que era fotografado deitado nu na cama do professor.

As vítimas contaram os abusos em depoimento especial gravado em vídeo. O tribunal destacou que os relatos dos adolescentes coincidem com as provas colhidas na investigação.

Ex-alunos do Colégio Rio Branco foram testemunhas no processo e disseram ter passado por situações semelhantes décadas atrás.

A decisão do TJ-SP ainda reforça que os crimes tiveram consequências graves para a saúde mental dos adolescentes. Avaliação psicossocial apontou "danos psicológicos" às vítimas.

O réu tinha ciência inequívoca da ilícita conduta, porquanto intimidava os adolescentes, rogando silêncio, sob a ameaça de que algum mal iria lhes acontecer, caso fossem narrar os fatos aos seus responsáveis.
Euvaldo Chaib, desembargador

A defesa de Carlos Veiga Filho pediu absolvição por falta de provas. O tribunal rejeitou o argumento e considerou que as provas são suficientes para a condenação. É possível recorrer.

"Não sei que fotos são essas", disse réu

Carlos Veiga Filho em 2014
Carlos Veiga Filho em 2014 Imagem: Reprodução/Facebook

Em agosto de 2024, após a prisão preventiva, a polícia apreendeu um HD na casa de Veiga. O laudo da perícia foi finalizado em 4 de dezembro e recebido pela Promotoria em 9 de janeiro. O documento não informa sobre quem são os menores nas imagens e se há ex-alunos entre eles.

Assinado pelo Instituto de Criminalística do Núcleo de Campinas, o texto diz que "foram encontradas imagens com aparente nudez de indivíduos aparentemente menores de idade".

Na sequência, o promotor à frente do primeiro caso, Gustavo Pozzebon, fez outra denúncia criminal contra Veiga pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente, que pune quem "adquirir, possuir ou armazenar" fotos e vídeos com cena de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

À Justiça Veiga afirmou: "Eles realmente devem ter encontrado, tinha muitos filmes que eu fiz cópias e usava nas aulas, tinha muitas fotos tanto no meu computador, antigas, foto normal em aula. Comprei esse HD e ele, desde o princípio, funcionava muito bem para eu usar. Eu até achava que não estava mais funcionando e não sei dizer, [...] nem sei exatamente que fotos são essas."

