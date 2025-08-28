Ex-professor do Rio Branco é condenado em 2ª instância por abuso sexual

Os abusos praticados por Veiga datam de quase 40 anos atrás, quando ele entrou no Rio Branco. A história sobre como os crimes foram cometidos por tanto tempo é contada no podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos", disponível em uol.com.br/podcastprofessor e no Spotify.

A reportagem procurou o advogado de Veiga, Jhonatan Wilke, para falar sobre as novas condenações, mas não houve manifestação até a publicação deste texto.

"A confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça torna praticamente sedimentada a condenação, pois embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado e ainda caibam recursos ao STJ e STF, esses recursos não permitem a revisão das questões de fato e prova decididas pelo tribunal de origem", afirma o promotor do caso, Gustavo Pozzebon, ao UOL.

Veiga, 62, foi professor do tradicional Colégio Rio Branco, em São Paulo, e do Libere Vivere, em Serra Negra (SP), e dava aulas de história e teatro.

Três adolescentes alunos do Libere Vivere o denunciaram à escola em 2023. O caso foi levado à polícia. Em junho do ano passado, ele foi preso preventivamente.

O colégio Rio Branco afirmou não ter registro de denúncias e lamentar profundamente os fatos narrados por ex-alunos no podcast. A manifestação foi feita por meio de carta enviada à Redação após o lançamento da série. Antes, a escola já havia afirmado à reportagem que não agiu porque, à época, não tinha "conhecimento sobre os fatos".