Fake news sobre Pix atrapalhou apuração sobre fintechs e PCC, diz Receita

A fake news que repercutiu em janeiro sobre a suposta intenção do Governo Federal de taxar o Pix atrapalhou a fiscalização de fintechs, como as envolvidas no suposto esquema de fraudes operado pelo PCC no setor de combustíveis. A afirmação é do secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

O que aconteceu

Barreirinhas disse que a operação de hoje mostra quem se beneficiou com a revogação da norma que aumentava a fiscalização. "Essas fake news foram tão fortes, que apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava. [...] E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news", afirmou, em coletiva de imprensa.

Secretário afirmou que a Receita Federal sofreu o maior ataque da sua história. " Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento", lamentou.