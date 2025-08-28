Serviço 710 da CPTM em SP para de funcionar hoje; saiba o que muda

O que muda na linha 10-Turquesa? O trem que sai de Rio Grande da Serra (ABC Paulista) não vai mais parar na Luz. Agora, a linha ganha mais uma estação e segue até a Barra Funda.

O que muda na Linha 7-Rubi? O trajeto que começa Jundiaí também não vai mais acabar na Estação da Luz. Agora, ele acaba uma estação antes, na Barra Funda. A mudança servirá como teste para a nova administradora da linha, a concessionária Tic Trens. A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas já vai começar a fazer a fase de testes hoje.

Passageiros precisam ficar atentos à baldeação. A partir de hoje, para fazer o trajeto entre Jundiaí e Rio Grande da Serra, será necessário fazer a transferência nas plataformas 5 e 6 da Barra Funda. A CPTM diz que elas estão no mesmo nível e que os usuários não vão precisar subir ou descer escadas para trocar de trem.

Linha 11 Coral termina na Barra Funda desde segunda-feira

Na última segunda, a estação Barra Funda na também passou a ser ponto final da linha 11-Coral. Os passageiros da linha, que começa em Mogi das Cruzes (Grande SP) e terminava na Luz (região central da capital), agora terão como ponto final a estação Barra Funda.

Como a fase ainda é de testes, é importante ter atenção aos horários. A operação vale apenas para os períodos de 8h às 15h30 e das 20h à 0h. Fora deste horário, o trajeto continua terminando na Luz.