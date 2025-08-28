PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as acusadas

Segundo a PF, fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.

Principal brecha é a utilização da conta-bolsão. Nela, uma conta da fintech em um banco comercial agrega todos os recursos de seus clientes, impedindo o rastreamento individualizado. Dessa forma, diz a PF, a instituição criminosa enviava dinheiro para postos de gasolina, além de envio de dinheiro para fundos de investimento.

texto em atualização...