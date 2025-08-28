PCC usava empresas para lavagem de dinheiro; conheça as acusadas

Uma megaoperação cumpre mandados de prisão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro, que são acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. Das empresas do ramo financeiro, há instituições de pagamento e administradoras e gestoras de fundos de investimento.
Instituições de pagamento
- BK Instituição de Pagamento S.A.
- Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Administradoras e gestoras de fundos de investimento
- Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
- Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDA
- BFL Administração de Recursos LTDA
- Banco Genial S.A.
- Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Libertas Asst S/A
- Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
Segundo a PF, fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.
Principal brecha é a utilização da conta-bolsão. Nela, uma conta da fintech em um banco comercial agrega todos os recursos de seus clientes, impedindo o rastreamento individualizado. Dessa forma, diz a PF, a instituição criminosa enviava dinheiro para postos de gasolina, além de envio de dinheiro para fundos de investimento.
