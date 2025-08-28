Hytalo Santos e marido serão transferidos hoje para a Paraíba

Previsão é de que o casal chegue à Paraíba por volta das 17h. Eles serão transferidos para o estado porque foi de lá que partiu a ordem de prisão contra eles, cumprida em 15 de agosto na Grande São Paulo.

Eles irão de São Paulo para a Paraíba de avião e cada um deles será acompanhado por dois policiais nos assentos de trás da aeronave. Segundo a PCPB, o processo de transferência vai seguir as normas das autoridades aeroportuárias.

Defesa do casal já tinha pedido que eles cumprissem pena em São Paulo. Em audiência de custódia, o defensor Ricardo Mamoru Ueno justificou que Hytalo e Israel têm família no estado e que manter a prisão na capital os deixaria mais perto dos parentes, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Advogados de Hytalo não se pronunciaram sobre decisão de transferência até o momento. O UOL buscou o defensor do ingluenciador e aguarda retorno sobre o assunto.

Relembre o caso

Casal foi preso em uma mansão em Carapicuíba no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil. Eles foram presos preventivamente e levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, onde estavam até hoje.