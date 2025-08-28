IBGE: Brasil tem população estimada de 213,4 milhões de habitantes em 2025

A população brasileira é estimada em 213.421.037 habitantes em 1º de julho de 2025, segundo projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada hoje e publicada no Diário Oficial da União.
O que aconteceu
Estimativa indica que Brasil tem 5,1% pessoas a mais em comparação ao Censo de 2022. A região Sudeste concentra o maior número de brasileiros — 84.698.789.
Com relação ao estimado em 2024, o aumento é de 0,39%. Ao somar 213.421.037 habitantes em 2025, a população brasileira cresce em relação aos 212.583.750 estimados em 2024, uma diferença de 837.287 pessoas.
O estado de São Paulo bateu a marca dos 46.081.801 de habitantes, sendo o mais populoso. Já a capital paulista segue como a mais habitada do Brasil com 11.904.961, segundo estimativas do IBGE.
A região Sudeste concentra o maior número de brasileiros — 84.698.789. Além de São Paulo, que encabeça a lista, Minas Gerais possui a segunda maior população, com 21.393.441 habitantes, e o Rio de Janeiro completa o pódio com 17.223.547.

Roraima é o estado que mais cresce, embora tenha a menor população do país. O estado do Norte passa de 716.793 para 738.772 habitantes, um salto de 3,07%. Em seguida aparece Santa Catarina, que vai de 8.058.441 para 8.187.029 habitantes, crescimento de 1,60%. Mato Grosso ocupa a terceira posição, passando de 3.780.479 para 3.836.399 habitantes, um aumento de 1,49%.
Rio, Alagoas e Rio Grande do Sul são os que menos crescem. O Rio de Janeiro passa de 17.219.679 para 17.223.547 habitantes, um aumento de apenas 0,02%. Alagoas aparece em seguida, indo de 3.220.104 para 3.220.848 habitantes, também com 0,02% de crescimento. Já o Rio Grande do Sul varia de 11.229.915 para 11.233.263 habitantes, o que representa 0,03%.
Veja a população por estado no Brasil:
- São Paulo -- 46.081.801
- Minas Gerais -- 21.393.441
- Rio de Janeiro -- 17.223.547
- Bahia -- 14.870.907
- Paraná -- 11.890.517
- Rio Grande do Sul -- 11.233.263
- Pernambuco -- 9.562.007
- Ceará -- 9.268.836
- Pará -- 8.711.196
- Santa Catarina -- 8.187.029
- Goiás -- 7.423.629
- Maranhão -- 7.018.211
- Paraíba -- 4.164.468
- Amazonas -- 4.321.616
- Espírito Santo -- 4.126.854
- Mato Grosso -- 3.893.659
- Rio Grande do Norte -- 3.455.236
- Piauí -- 3.384.547
- Mato Grosso do Sul -- 2.924.631
- Distrito Federal -- 2.996.899
- Sergipe -- 2.299.425
- Rondônia -- 1.751.950
- Tocantins -- 1.586.859
- Acre -- 884.372
- Amapá -- 806.517
- Roraima -- 738.772
- Brasil (total) -- 213.421.037
Para que serve a estimativa
A divulgação das Estimativas da População projeta o número de habitantes de cada estado e município do Brasil. O método para estimativa é através de tendências de crescimento e o uso de dados recentes.
Com as estimativas é possível dimensionar a taxa de crescimento e a distribuição dos habitantes. A partir desses dados, órgãos como o TCU (Tribunal de Contas da União) consegue orientar o repasse de recursos federais e o planejamento de políticas públicas até que um novo Censo seja realizado.
O IBGE utiliza cálculos matemáticos para realizar as estimativas. Para atualizar anualmente o número de habitantes dos municípios, o instituto utiliza base de dados de nascimentos, óbitos, migração, além dos resultados dos últimos censos.
Para grandes projeções, como para a população de todo o Brasil, também são considerados outros fatores. O IBGE analisa fatores demográficos, dados aprofundados de mortalidade e fecundidade e os fluxos migratórios.
