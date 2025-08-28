Linha 7-Rubi fica mais curta e 10-Turquesa mais longa hoje; entenda

Como a fase ainda é de testes, é importante ter atenção aos horários. A operação vale apenas para os períodos de 8h às 15h30 e das 20h à 0h. Fora deste horário, o trajeto continua terminando na Luz.

Com as mudanças, governo pretende transformar a Barra Funda em um "hub central do transporte sobre trilhos". A parada já é ponto de partida do Expresso Aeroporto da CPTM, com destino ao aeroporto de Guarulhos, e da linha 3-Vermelha do Metrô. A estação também se liga a terminais de ônibus interestadual e municipal.

A estação Barra Funda recebeu 165,1 mil pessoas em apenas um dia de maio deste ano. No mesmo mês, mais de 3,6 milhões de passageiros passaram pelo local, segundo dados disponibilizados pelo Metrô, e levantados pelo UOL.

O que diz a CPTM

CPTM também diz que estação está preparada para o aumento de passageiros. A empresa não respondeu qual será o impacto das mudanças no fluxo de usuários da estação. Mas afirmou que haverá reforço no quadro de funcionários para orientar os passageiros nos primeiros dias da nova operação.

Companhia declara que fez estudos para viabilizar a conexão entre as linhas 10 e 7 na estação da Barra Funda. A empresa afirma que os levantamentos foram realizados em conjunto com a Tic Trens (que administrará a linha 7-Rubi a partir de novembro) e o governo estadual.