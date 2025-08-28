Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP

Um empresário do setor de combustíveis abriu 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), concluiu uma investigação do MP-SP (Ministério Público e São Paulo), que levou à prisão de seis pessoas hoje.

O que aconteceu

18 unidades da Strawberry Lojas de Conveniência foram abertas no estado de São Paulo especificamente para ocultar recursos do PCC. Seu dono é o empresário Ricardo Romano, que, segundo o MP-SP, é "explicitamente vinculado a atividades de lavagem de dinheiro e possui conexões com o Primeiro Comando da Capital".

Criminoso é considerado "figura-chave" em um dos grupos que compõe esquema de fraudes e lavagem de dinheiro vinculado à facção. Conforme a investigação, a organização criminosa na qual Romano atua é liderada por Mohamad Hussein Mourad, considerado o "epicentro" do esquema.