'Fui tirar RG do meu filho e descobri que estava desaparecida há 15 anos'

Ao checar o sistema, ela avisou que Rafaela não poderia assinar como responsável do filho porque estava em vigor um boletim de ocorrência de desaparecimento dela.

Aí eu falei assim 'moça, mas como eu estou desaparecida? Eu estou bem aqui. Ninguém nunca falou que eu estava desaparecida'.

Rafaela Caldeira dos Reis

A personal, em choque pela situação, explicava para a atendente que aquilo não poderia ser verdade. Até que a própria funcionária decidiu chamar a supervisora da área, que confirmou a existência da ocorrência no sistema. As duas orientaram Rafaela a buscar a polícia para reverter o caso.

''Saí de lá incrédula. Como assim um boletim de desaparecida? Eu nunca desapareci, nunca nem fugi de casa. Fiquei sem entender'', relata.

No mesmo dia, ela gravou um vídeo, indignada, contando sobre o que tinha ocorrido, e a publicação atingiu mais de 800 mil visualizações no Instagram. Nos comentários, as pessoas também questionavam como isso poderia ser possível.

'Polícia nunca me procurou'

Rafaela foi até a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, em Belo Horizonte, e descobriu que o registro havia sido feito em 2010. Ela desfez o próprio "desaparecimento" e foi liberada a concluir a retirada do documento do filho.