PCC ameaçou de morte e extorquiu donos de postos de gasolina, diz MP-SP

Integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) se infiltraram em todo o setor de produção de combustível, extorquiram e ameaçaram de morte donos de postos de gasolina, segundo investigação do MP-SP (Ministério Público do estado de São Paulo), que integrou a maior operação contra o crime organizado da história do país, deflagrada hoje.

O que aconteceu

Megaoperação mira infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e mercado financeiro. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma força-tarefa com 1.400 agentes federais e estaduais atua para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra 350 alvos dos setores envolvidos em um esquema criminoso bilionário do PCC.

Facção se infiltrou em toda cadeia econômica de venda de combustíveis, segundo MP-SP. De acordo com as investigações, ilegalidades foram identificadas em diversas etapas do processo de importação, produção e distribuição de combustíveis. Os crimes investigados envolviam, entre outros, a sonegação de centenas de milhões de reais em tributos federais, lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional e adulteração de combustíveis (leia mais abaixo).