Esquema ligado ao PCC sonegou R$ 7,6 bi com combustíveis; PF faz operação

A Polícia Federal e a Receita Federal fazem uma megaoperação na manhã de hoje que mira lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.
O que aconteceu
Agências fazem operações simultâneas contra o crime organizado no setor de combustíveis. Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em três cidades (São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto) e R$ 1,2 bilhão em bens e serviços foram bloqueados na Operação Quasar.
Os mais de 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica e adulteração de combustíveis. Há ainda suspeitas de crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de combustíveis.
Esquema utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.
Lavagem de dinheiro no Paraná
Outra operação, também da PF, mira rede de lavagem de dinheiro no Paraná. Agentes identificaram uma das "maiores redes de lavagem de dinheiro no estado", segundo a Polícia Federal. Mandados de busca e de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo na operação, chamada de Tank. Cerca de R$ 1 bilhão já foi bloqueado de 41 pessoas e 255 empresas.
Grupo criminoso é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões e de ter movimentando mais de R$ 23 bilhões. Isso era feito por meio de uma rede de empresas, composta de postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e empresas de cobrança. O grupo criminoso atuava desde 2019.
Neste esquema, investigados fracionavam depósitos e usavam brechas no Sistema Financeiro Nacional. Para ocultar a origem dos recursos, o grupo criminoso fazia vários depósitos de dinheiro em espécie em diferentes contas, o que movimentou R$ 594 milhões. Os investigados também se utilizavam de "laranjas" (quando se usa dados de outra pessoas ou empresa) e faziam transações cruzadas, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços.
Adulteração de combustíveis em 46 postos. A megaoperação descobriu também que postos de combustíveis em Curitiba adulteravam gasolina e praticavam a "bomba baixa", quando o volume abastecido é inferior ao indicado.
Mais de mil agentes participam da megaoperação. A força-tarefa tem a atuação de 1.400 agentes. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo também participa da operação e faz a apreensão digital de documentos de 50 alvos.
