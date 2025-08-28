Esquema ligado ao PCC sonegou R$ 7,6 bi com combustíveis; PF faz operação

Esquema utilizava fundos de investimentos para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com o PCC. Segundo a PF, eram feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

Lavagem de dinheiro no Paraná

Outra operação, também da PF, mira rede de lavagem de dinheiro no Paraná. Agentes identificaram uma das "maiores redes de lavagem de dinheiro no estado", segundo a Polícia Federal. Mandados de busca e de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo na operação, chamada de Tank. Cerca de R$ 1 bilhão já foi bloqueado de 41 pessoas e 255 empresas.

Grupo criminoso é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões e de ter movimentando mais de R$ 23 bilhões. Isso era feito por meio de uma rede de empresas, composta de postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e empresas de cobrança. O grupo criminoso atuava desde 2019.

Neste esquema, investigados fracionavam depósitos e usavam brechas no Sistema Financeiro Nacional. Para ocultar a origem dos recursos, o grupo criminoso fazia vários depósitos de dinheiro em espécie em diferentes contas, o que movimentou R$ 594 milhões. Os investigados também se utilizavam de "laranjas" (quando se usa dados de outra pessoas ou empresa) e faziam transações cruzadas, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços.

Adulteração de combustíveis em 46 postos. A megaoperação descobriu também que postos de combustíveis em Curitiba adulteravam gasolina e praticavam a "bomba baixa", quando o volume abastecido é inferior ao indicado.