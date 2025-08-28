Assine UOL
Preso por matar gari leva bronca de juíza por trocar advogados: 'Tumulto'

Colaboração para o UOL, em São Paulo
Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que está preso por matar um gari em BH
Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que está preso por matar um gari em BH Imagem: Reprodução

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, estabeleça em definitivo quem será responsável por sua defesa, após uma troca sucessiva de advogados.

O que aconteceu

Troca recorrente de advogados tem causado "tumulto processual". A afirmação é da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri - 1º Sumariante da Comarca de Belo Horizonte.

Renê deverá "informar expressamente quem é o advogado" que o representará, afirmou a magistrada. Ana Carolina determinou que tudo isso seja resolvido "em caráter de urgência" para o devido prosseguimento da ação penal.

Desde que foi preso pelo assassinato de Laudemir, Renê já trocou de advogado em três ocasiões. A atual situação da defesa do empresário é incerta, com dois advogados aptos a defendê-lo: um com atuação em Minas Gerais, e o outro no Rio de Janeiro.

Entenda as trocas

No ato de sua prisão, na segunda-feira (11), Renê contratou três advogados para defendê-lo. No entanto, uma semana depois de contratados, Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Vieira Pereira, do escritório Ariosvaldo Campos Pires Advogados, deixaram o caso.

Na ocasião, Leonardo Salles disse que deixou a defesa do empresário por "motivo de foro íntimo". Em nota, ele explicou que a decisão ocorreu após falar reservadamente com Renê, mas não deu maiores detalhes.

Em seguida, Renê contratou Dracon Cavalcante para assumir sua defesa. O advogado, com registro da OAB em Minas Gerais, ficou poucos dias no cargo, até ser trocado por Bruno Silva Rodrigues, que tem atuação no estado do Rio de Janeiro.

Dracon e Bruno dizem que ainda não sabem qual deles será o responsável pela defesa de Renê. Ao UOL, Bruno explicou que aguarda o empresário se manifestar sobre quem será o advogado que o representará nos tribunais. Na prática, Renê não tem uma defesa constituída.

Empresário quer trabalho conjunto dos dois advogados, destacou Dracon. "A intenção do Renê é que a gente trabalhe juntos. Se ele confirmar isso, a gente vai trabalhar junto. Agora, se ele falar que é só eu, o do Rio sai; e se ele falar que é o do Rio, eu saio. Eu acredito que o Renê vai falar que quer os dois porque ele já manifestou que seria nós dois. Temos agora que esperar o Renê comunicar a decisão dele à juíza para não haver problema de confusão processual".

Renê segue preso preventivamente. O empresário alega que atirou acidentalmente em Laudemir e disse estar arrependido do crime. Ele deverá responder por duplo homicídio qualificado.

Relembre o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais
Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo. Ele discutiu com a motorista do caminhão de lixo. Laudemir e outros garis saíram em defesa colega. O empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. O coletor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do assassinato, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05, pegou a pistola calibre .380 da mulher, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, sem que ela percebesse.

A Corregedoria da Polícia Civil apura se houve omissão por parte da delegada. Ela está afastada do trabalho por tratamento de saúde.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado (Rio de Janeiro) se disse receoso de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de proteção pessoal, porque estava muito tenso. Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".

