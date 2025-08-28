Preso por matar gari leva bronca de juíza por trocar advogados: 'Tumulto'

Desde que foi preso pelo assassinato de Laudemir, Renê já trocou de advogado em três ocasiões. A atual situação da defesa do empresário é incerta, com dois advogados aptos a defendê-lo: um com atuação em Minas Gerais, e o outro no Rio de Janeiro.

Entenda as trocas

No ato de sua prisão, na segunda-feira (11), Renê contratou três advogados para defendê-lo. No entanto, uma semana depois de contratados, Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Vieira Pereira, do escritório Ariosvaldo Campos Pires Advogados, deixaram o caso.

Na ocasião, Leonardo Salles disse que deixou a defesa do empresário por "motivo de foro íntimo". Em nota, ele explicou que a decisão ocorreu após falar reservadamente com Renê, mas não deu maiores detalhes.

Em seguida, Renê contratou Dracon Cavalcante para assumir sua defesa. O advogado, com registro da OAB em Minas Gerais, ficou poucos dias no cargo, até ser trocado por Bruno Silva Rodrigues, que tem atuação no estado do Rio de Janeiro.

Dracon e Bruno dizem que ainda não sabem qual deles será o responsável pela defesa de Renê. Ao UOL, Bruno explicou que aguarda o empresário se manifestar sobre quem será o advogado que o representará nos tribunais. Na prática, Renê não tem uma defesa constituída.