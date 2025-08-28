Cidade mais populosa do Brasil, São Paulo chega a 11,9 milhões de pessoas

O estado de São Paulo concentra 21,6% da população brasileira. O estado paulista tem 46.081.801 habitantes, Minas Gerais possui a segunda maior população, com 21.393.441 habitantes, e o Rio de Janeiro completa o pódio com 17.223.547. Em 2025, a região mais populosa do Brasil segue sendo o Sudeste, com 84.698.789 habitantes.

A população do Brasil chegou a 213.421.037 habitantes, segundo o IBGE. São 5,1% pessoas a mais no Brasil em comparação ao Censo 2022. As Estimativas de População foram divulgadas hoje pelo instituto.

Para que serve a estimativa

A divulgação das Estimativas da População projeta o número de habitantes de cada estado e município do Brasil. O método para estimativa é através de tendências de crescimento e o uso de dados recentes.

Com as estimativas é possível dimensionar a taxa de crescimento e a distribuição dos habitantes. A partir desses dados, órgãos como o TCU (Tribunal de Contas da União) consegue orientar o repasse de recursos federais e o planejamento de políticas públicas até que um novo Censo seja realizado.

O IBGE utiliza cálculos matemáticos para realizar as estimativas. Para atualizar anualmente o número de habitantes dos municípios, o instituto utiliza base de dados de nascimentos, óbitos, migração, além dos resultados dos últimos censos.