De usina a locadora: cabeça de esquema do PCC está por trás de 100 empresas

O empresário foi apontado como o "epicentro" do esquema do PCC, que envolve inclusive seus familiares. A megaoperação deflagrada ontem teve 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, e apura uma estrutura de fraudes e lavagem de dinheiro, principalmente no setor de combustíveis. Há um mandado de prisão expedido contra Mourad, mas ele ainda não foi executado, já que o suspeito não foi encontrado pelos agentes.

Ao menos 14 das 17 distribuidoras de combustível ligadas a Mourad foram constituídas com o mesmo capital social: R$ 4,5 milhões. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos de 10 estados pelo país eram utilizados para a lavagem de dinheiro. O objetivo era tentar tornar lícito o dinheiro obtido de forma fraudulenta. A Receita Federal informou que as empresas investigadas —a lista inclui outros CNPJs além dos ligados ao empresário— movimentaram R$ 52 bilhões de 2020 a 2024. Elas pagavam um imposto incompatível com o dinheiro que circulava em seus caixas.

O "maior investimento" do grupo, no entanto, se deu na criação da ABC Properties Ltda. Trata-se de um fundo de investimento com sede na avenida Paulista. De acordo com as investigações, o endereço é repetidamente utilizado por outras empresas relacionadas ao grupo investigado, indicando uma rede de conexões e possível centralização de operações ilícitas.

As autoridades apontam sete familiares do empresário com atuação no esquema suspeito. A irmã de Mourad, Amine Hussein Ali Mourad, por exemplo, é citada como titular da Khadige Conveniência Ltda —uma rede de conveniências com 168 filiais. Ela também é sócia de uma transportadora em Osasco, na Grande São Paulo.

Mohamad Hussein Mourad é o epicentro das operações, com seus familiares e associados desempenhando papéis cruciais. Sua rede de Mohamad é extensa e inclui familiares, sócios, administradores e profissionais cooptados.

Juiz Sandro Nogueira de Barros Leite, em decisão que autorizou operação

Alvos na Faria Lima

A megaoperação da PF e da Receita também mirou ontem 42 endereços da avenida Brigadeiro Faria Lima. O endereço, na capital paulista, é conhecido como o maior centro financeiro do país. Os agentes cumpriram mandatos de busca e apreensão em escritórios de corretoras, fundos de investimentos, por exemplo.