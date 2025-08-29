Empresário é indiciado pela morte de gari em Belo Horizonte

Defesa de Renê pede reconstituição do crime. Procurado pelo UOL, o advogado Bruno Silva Rodrigues disse que só irá se manifestar após o MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais) analisar o pedido. A reportagem tenta contato com a delegada.

Renê pesquisou pelo celular quais seriam as consequências do crime. Isso contradiz a afirmação dele de que não sabia que havia cometido o crime de homicídio, de acordo com os policiais.

Casal trocou diversas ligações e mensagens de áudio no dia do crime, segundo a Polícia Civil. "Há várias mensagens apagadas no celular, e isso dificultou a conclusão sobre a ciência dela ou não da prática criminosa. Alguns áudios foram recuperados, o que possibilitou saber que ela tinha ciência do porte de arma", explicou o delegado Matheus Moraes.

Empresário tinha fascínio por armamento, diz delegado. "Ele tinha um fascínio pelo poder que o armamento o concedia. Ele se 'embriagava' com o poder das armas e fazia o uso das armas com frequência. Ele julgou que a pressa que ele tinha era mais importante do que o trabalho que os garis realizavam", afirmou o delegado Evandro Radaelli.

Entenda o caso