Ex-motorista da socialite Regina Lemos é preso após meses foragido

O ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, que estava foragido desde novembro do ano passado, foi encontrado e preso hoje pela Polícia Militar do Rio de Janeiro.
O que aconteceu
Os policiais encontraram José Marcos Chaves Ribeiro, 53, em uma propriedade que seria da socialite. Ele estava escondido no bairro São Conrado, na capital fluminense.
Em dezembro de 2023, os vizinhos de Regina no famoso edifício Chopin, em Copacabana, deram falta dela. A socialite e seus familiares afirmam que ela estava sendo mantida em cárcere privado pelo motorista.
Ribeiro morava com ela desde 2011. Era tido como namorado da socialite, mas, à Justiça, Regina disse que nunca teve envolvimento amoroso com ele, apenas permitiu que ele morasse na casa dela.
A socialite teria escapado dele em janeiro. Conseguiu fugir com a roupa do corpo e, segundo testemunhas, tinha hematomas nos braços. Ela procurou ajuda na casa de um irmão.
Regina o acusa de outros crimes. Tentativa de feminicídio, violência doméstica e psicológica, furto e ameaça também teriam sido praticados por Ribeiro. Também há uma medida protetiva em vigor em favor da socialite, impedindo que o ex-mtoroista se aproxime dela.
Em maio, a Justiça do Rio suspendeu a união estável entre Regina e Ribeiro. "Ela foi levada ao engano, por orientação do seu antigo advogado, porém não sabia exatamente o que estava assinando. Esse mesmo advogado, que atuou para Regina por quase 40 anos, depois passou a advogar para o motorista José Marcos contra a idosa", afirmou o então advogado de Regina, Marcelo Coelho Pereira, ao UOL na época da decisão.
Ribeiro teria vendido bens de Regina sem o consentimento dela. Entre os itens estão uma mansão, obras de arte e mais de R$ 20 milhões em joias. "Ele se aproveitou da idosa após se tornar o funcionário de confiança", afirma Pereira.
