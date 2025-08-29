Ex-motorista da socialite Regina Lemos é preso após meses foragido

Ribeiro morava com ela desde 2011. Era tido como namorado da socialite, mas, à Justiça, Regina disse que nunca teve envolvimento amoroso com ele, apenas permitiu que ele morasse na casa dela.

A socialite teria escapado dele em janeiro. Conseguiu fugir com a roupa do corpo e, segundo testemunhas, tinha hematomas nos braços. Ela procurou ajuda na casa de um irmão.

Regina o acusa de outros crimes. Tentativa de feminicídio, violência doméstica e psicológica, furto e ameaça também teriam sido praticados por Ribeiro. Também há uma medida protetiva em vigor em favor da socialite, impedindo que o ex-mtoroista se aproxime dela.

Em maio, a Justiça do Rio suspendeu a união estável entre Regina e Ribeiro. "Ela foi levada ao engano, por orientação do seu antigo advogado, porém não sabia exatamente o que estava assinando. Esse mesmo advogado, que atuou para Regina por quase 40 anos, depois passou a advogar para o motorista José Marcos contra a idosa", afirmou o então advogado de Regina, Marcelo Coelho Pereira, ao UOL na época da decisão.

Ribeiro teria vendido bens de Regina sem o consentimento dela. Entre os itens estão uma mansão, obras de arte e mais de R$ 20 milhões em joias. "Ele se aproveitou da idosa após se tornar o funcionário de confiança", afirma Pereira.