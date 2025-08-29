Filha de gari morto em BH pede indenização de empresário e esposa delegada

A filha do gari Laudemir de Souza Fernandes acionou a Justiça de Minas Gerais contra o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso de seu pai, para pedir o pagamento de indenização e de pensão mensal. Na mesma ação, a adolescente de 15 anos também processou a delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê e dona da arma que ele usou para matar Laudemir.

O que aconteceu

Adolescente pediu indenização por danos morais pelo assassinato do pai. Ela também pediu indenização para custear danos psicológicos por um período mínimo de dois anos em razão "do contexto de violência brutal" que seu pai sofreu. A ação foi protocolada na 3º Vara Cível da Comarca de Contagem pelo advogado Felipe Saliba.

Filha do gari também pediu o pagamento de pensão vitalícia no valor mínimo de R$ 7,5 mil. De acordo com a ação, o valor é referente a 10% da renda líquida mensal de Renê e Ana Paula.