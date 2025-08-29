Gari morto em BH: delegada sabia que marido usava arma dela, diz polícia

Ana Paula omitiu informações para a Polícia Civil mineira. No dia em que Renê foi preso, em 11 de agosto, ela negou que o marido tivesse acesso às armas de fogo que ela guardava em casa, ainda de acordo com a própria polícia.

Renê mentiu para a polícia. Durante depoimento em que confessou o crime, ele alegou que só usou a arma de Ana Paula no dia em que matou o gari e que a esposa não sabia que ele havia pegado a pistola.

Se for condenada, Ana Paula pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode ser aumentada em 50% pelo fato de ela ser servidora pública.

Ana Paula está afastada do cargo por motivos de saúde. Ela deixou de exercer a função em 13 de agosto, dois dias depois da prisão do marido. A delegada também deletou perfis que mantinha nas redes sociais e ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou procedimento administrativo contra ela.

O UOL não conseguiu contato com o advogado Leonardo Avellar, responsável pela defesa de Ana Paula. O espaço segue aberto para manifestação.

Indiciamento

Renê responderá por três crimes: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.