'Inferno': Como foi o 1º dia da Estação Barra Funda como 'hub dos trilhos'

"Como faço para ir para Jundiaí?" As dúvidas eram constantes nas plataformas da Estação Palmeiras-Barra Funda na manhã e no final da tarde de ontem, primeiro dia de mudanças em duas das linhas que chegam ao terminal. O trajeto da linha 10-Turquesa ficou mais longo e o da linha 7-Rubi ficou mais curto. Agora, as linhas terminam no bairro da zona oeste.

O que aconteceu

Uma senhora, que preferiu não se identificar, classificou a lotação da estação como um inferno. "Eles fazem de tudo para 'desgraçar' ainda mais. Olha o inferno que está aqui", disse à reportagem, enquanto aguardava o trem no sentido Jundiaí, na linha 7-Rubi, por volta das 17h.

"Achei essa mudança péssima", afirmou o músico André Evaristo. Ele embarcava na Estação Perus, da Linha 7-Rubi, e seguia até a Luz para mudar para a Linha 1-Azul. Agora, tem que descer na Barra Funda para chegar ao destino.