Família em aflição: jovem de Manaus some em SP; celular 'aparece' no Japão

Última localização do celular dela foi no Japão. O aparelho aparecia estar no aeroporto internacional de Kamsai, em Osaka — a quase 500 km de Tóquio —, mas foi desconectado no dia 19 de agosto.

'Aflição muito grande'

Falta de informações é o que causa mais angústia, diz família. ''A gente não sabe nada dela concreto assim, o que é que pode ter acontecido, onde ela está, a gente não tem essa confirmação, é isso que está causando mais sofrimento'', relata Elisangela.

A jovem também tem um filho de 2 anos, que agora está sob os cuidados da avó materna. De acordo com familiares, a mãe de Aylah, apesar de estar cuidando do neto, não come e não dorme desde o dia que ficou sem notícias da filha.

A Aylah nunca se envolveu com nada errado, nunca. Ela foi criada dentro da igreja. Dançava na igreja e tudo. Infelizmente, completou a maioridade dela e pode ser que tenha acreditado em uma ilusão, acontece muito nessas redes sociais. Elisangela, tia de Aylah

A Polícia Civil do Pará informou que o desaparecimento da vítima é investigado pela delegacia da Cidade Nova, em Marabá. Além disso, a família contou estar em contato com o consulado japonês no Brasil e aguarda uma resposta oficial para confirmar se a menina está no país.