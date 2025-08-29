Justiça bloqueia mansão de Brennand por indício de irregularidade em venda

Bloqueio faz parte de execução de uma dívida por não pagamento de aluguel e danos a um imóvel. Em 2013, Brennand alugou um apartamento no Panamby por R$ 19 mil mensais, usando a TFV Produções como fiadora. Ele permaneceu dois meses no imóvel e deixou de pagar as contas. A administradora entrou com ação por R$ 149,8 mil em despesas e R$ 97,9 mil em danos ao apartamento.

Apartamento alugado ficou danificado, segundo imobiliária. O processo cita paredes grafitadas, pintura arruinada e furos em esquadrias usadas para pendurar obras de arte. Brennand também teria levado embora uma lavadora e uma secadora. A defesa alegou que o empresário não assinou vistoria sobre os eletrodomésticos e que recebeu as chaves antes da assinatura do contrato.

Thiago Brennand está preso em São Paulo desde abril de 2023. Após ser filmado agredindo uma mulher em uma academia, passou a responder a pelo menos sete processos, que incluem acusações de estupro e cárcere privado.

Em 2019, Brennand foi condenado a pagar as dívidas e indenizar a imobiliária em R$ 43 mil. A decisão foi mantida em instâncias superiores. A dívida hoje beira R$ 3 milhões.

Para quitar a dívida, o imóvel de Porto Feliz foi indicado à penhora. Mas, segundo a ação, Brennand tentou blindar o bem.