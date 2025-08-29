Homem negro morre baleado por segurança ao tentar entrar com cão em mercado

Suspeito foi identificado e preso, segundo a Polícia Civil. Ele se entregou na noite de ontem no SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Santo André. O UOL não conseguiu a identidade do suspeito.

A reportagem entrou em contato com o estabelecimento para entender a dinâmica dos fatos, mas ainda não conseguiu resposta. A família alega que o segurança é policial e realizava um "bico" ; a versão é negada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Felipe Moraes era artesão e artista. Ele era uma figura popular entre as rodas culturais de Santo André, presente em batalhas de rima e exposições artísticas na região do ABC. Evelyn da Silva, sua esposa, disse em publicação nas redes sociais que Felipe saiu para comprar pão com seu cachorro e não voltou mais.

O cão de Felipe foi resgatado horas após a ocorrência. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que familiares buscam o animal.

Manifestação pede justiça

Movimentos negros e sociais organizam manifestação pedindo justiça pela morte de Felipe. Entidades como o Movimento Negro Unificado, Unegro e Uneafro auxiliam no ato em memória de Felipe, marcado para sexta-feira (29), na Praça Carijós, em Santo André. "Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, pela violência policial e pelo descaso que atingem diariamente as periferias. Mesmo após sua morte, segue sendo violentado por narrativas midiáticas que tentam retratá-lo como ameaça", narra o comunicado.