MP-SP desarticula plano do PCC para matar promotor de Justiça em Campinas

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o 1º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar) de Campinas realizaram na manhã de hoje uma operação para impedir um plano de assassinato contra um promotor de justiça. Empresários e membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) estariam envolvidos na conspiração.

O que aconteceu

Dois empresários que atuam no ramo de comércio de veículos e de transportes foram presos. Além disso, o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves, expediu três mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão. Os nomes dos investigados ainda não foram divulgados.

Promotor de Justiça Amauri Silveira Filho era o principal alvo da quadrilha. Os envolvidos financiaram a aquisição de veículos e armamento. Eles também contrataram operadores para executar uma emboscada ao promotor, segundo o MP-SP