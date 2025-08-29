Doação de templo e tatuagem: qual o elo da 'pastora do Pix' e Hytalo Santos

O templo em Cabedelo, que a pastora afirma ter recebido de presente de Hytalo Santos, se transformou em disputa judicial. Documentos do Tribunal de Justiça da Paraíba confirmam que, desde setembro de 2024, tramita na 3ª Vara Mista de Cabedelo o processo nº 0809521-43.2024.8.15.0731, no qual Renallida Lima aparece como autora e Hytalo José Santos Silva como réu. A ação, classificada como procedimento comum cível, trata de reivindicação e perda da propriedade do imóvel, com valor de causa fixado em R$ 530 mil.

O processo ainda está em andamento e não corre em segredo de Justiça. O advogado da pastora e de Hytalo foram procurados pela reportagem para comentar o caso, mas ainda não retornaram o contato. O TJ-PB também foi procurado e ainda não respondeu aos questionamentos.

Ela contou que chegou a tatuar o nome do influenciador, mas se arrependeu e apagou. "Cheguei a fazer, não minto, sou pastora, estou em cima de um altar. E eu fiz e me arrependi e apaguei no mesmo tempo", disse.

No final de 2024, eles trocaram farpas nas redes. Hytalo a acusou de ser uma "falsa profeta" e a pastora reclamou do uso da imagem do filho pelo influenciador para gerar engajamento.

Seu filho, então com 16 anos, namorou uma das adolescentes da Casa do Hytalo e apareceu em alguns vídeos gravados pelo grupo. "Ele namorou com ela durante dois meses, apenas", contou. Segundo a pastora, ele frequentava o local enquanto durou o relacionamento: "Nem todos, alguns ele chegou a participar sim".

Renallida afirmou que não compactua com parte do conteúdo produzido na Casa do Hytalo. "Coisas que eu via na gravação e as coisas que eu não compactuo, não abracei como verdade nem aceito. Nem tudo que eu via eu compactuo", declarou.