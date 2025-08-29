Quem é o promotor Amauri Silveira Filho e por que PCC planejava matá-lo

Esta não é a primeira vez que o promotor é ameaçado de morte. Em 2013, uma correspondência contendo ameaças e endereçada ao promotor foi entregue na sede do MP em Campinas. À época, ele investigava um esquema de corrupção na Polícia Civil.

Por que ele é ameaçado pelo PCC

Desta vez, ameaças ao promotor estão ligadas ao PCC. Segundo o MP-SP, Amauri Silveira Filho conduz há meses a Operação Linha Vermelha, que apura crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro associados ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Em nota, MP afirmou que plano de assassinato visava prejudicar investigações. "Com o objetivo de prejudicar as investigações, [membro do PCC] teriam arquitetado e colocado em prática um plano para matar o promotor Amauri Silveira Filho", diz o texto divulgado hoje.

Envolvidos teriam financiado e planejado emboscada para promotor. Ainda de acordo com o MP, dois empresários, Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, que atuam no ramo de comércio de veículos e de transportes teriam adquirido veículos e armamentos, além de contratar executores para matar o membro do Gaeco.

Ministério Público descobriu plano e duas pessoas foram presas. Os dois empresários do ramo de veículos foram presos, enquanto outro suspeito, Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Serginho Mijão não foi encontrado.