Quem é Mijão, líder do PCC, suspeito de ordenar ataque a promotor em SP

Foragido, polícia desconfia que ele esteja na Bolívia. No país, estaria gerenciando a operação de abastecimento de cocaína para o PCC, sendo "responsável pela logística de traslado para o Brasil", segundo o Ministério da Justiça.

Há dois mandados de prisão vinculados ao nome dele, ambos por tráfico de drogas e associação criminosa. O mais antigo é de 22 de julho de 2020, expedido pela 1ª Vara Federal de Limeira, resultante de um processo que tramita desde 2014 e que está sob segredo judicial. O outro mandado está aberto desde 10 de fevereiro de 2023, emitido pela Vara Criminal de Limeira, mas no âmbito da Justiça estadual.

Ascensão nebulosa no PCC

Ele entrou em cena após o sumiço de Marcos Roberto de Almeida, 52, o Tuta. Este era a figura do PCC responsável pelo posto hoje ocupado por Mijão. Tuta era considerado, até abril de 2022, o número 1 dentro da facção, mas foi expulso por "má conduta" e "falta de responsabilidade", conforme comunicado do PCC tornado público.

Para o MP-SP, é provável que ele tenha sido assassinado na Bolívia. Foi preenchendo essa lacuna que Mijão teria subido dentro do PCC, apontam as investigações, virando o principal nome da organização em liberdade.

De acusado a absolvido

Mijão está no rol de acusados do MP-SP que viraram réus em decorrência da Operação Shark. A ação foi deflagrada em setembro de 2023 e é considerada a maior já realizada contra o PCC, em São Paulo. Foi nessa ação que a investigação descobriu a movimentação anual de R$ 1 bilhão pela organização criminosa.