Júri vê erro médico e absolve casal preso há 2 anos por morte de filho

Pai diz que tentou socorrer o filho por demora do Samu. Luan relatou em entrevista à RBSTV que, na época, fez respiração boca a boca no filho e deu "uns tapinhas nas costas" do bebê para tentar fazê-lo desengasgar. Mas nada surtiu efeito.

Criança sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimada e hospitalizada. Arthur morreu em 2 de junho, poucos dias após a internação. Na época, o hospital acionou a polícia porque ele apresentava lesões em algumas partes do corpo.

Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirmou ter provas de que Arthur era submetido a maus-tratos; Ministério Público denunciou casal por homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça do estado aceitou a denúncia da promotoria, e os dois foram parar nos tribunais. Eles permaneceram presos por dois anos até serem julgados.

Como foi o julgamento

Defesa dos pais provou que houve demora no socorro e erro médico no atendimento a Arthur. Aos jurados, o advogado Wellinton Gnoatto afirmou que Luan e Tatiele "amaram o filho desde o primeiro dia", e apresentou inconsistências no prontuário médico do bebê.

Defensoria Pública corroborou a tese apresentada pela defesa dos pais. De acordo com o órgão, ficou comprovado que houve demora de 40 minutos do Samu no socorro a Arthur. Além disso, o bebê esperou por cerca de 12 horas para ser internado em um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica e, quando conseguiu o leito, "já estava com morte encefálica".