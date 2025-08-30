Advogado que matou costureira atropelada em SP vai responder em liberdade

Decisão autorizou que a polícia fizesse diligências no bar de onde o advogado saiu antes de atropelar costureira. Imagens de câmeras de segurança devem ser colhidas, assim como depoimento de funcionários e a conta com o que ele consumiu no local.

Defesa de Diego foi procurada, mas não se pronunciou sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Daniela tentava atravessar a avenida Imperador para ir ao trabalho quando foi atingida pelo carro. O acidente aconteceu antes das 6h no bairro da Vila Jacuí. "Ela sai às 5h para ir trabalhar. Estava atravessando para pegar o ônibus do outro lado", afirmou a filha de Daniela, Marina Antunes, ao UOL.

Advogado contou à polícia que tinha ingerido bebida alcoólica em um bar antes do acidente. A informação consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente e mostra que Daniela foi arremessada por metros com a força do impacto. Ela estava fora da faixa no momento do atropelamento e esperava os carros passarem para poder atravessar.