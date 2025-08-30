Assine UOL
Cotidiano

Advogado que matou costureira atropelada em SP vai responder em liberdade

Do UOL, em São Paulo
Daniela foi atropelada na Avenida Imperador, na zona leste de São Paulo
Daniela foi atropelada na Avenida Imperador, na zona leste de São Paulo Imagem: Reprodução de redes sociais

O advogado Diego Felippe dos Santos, preso por suspeita de matar a costureira Daniela Creusa dos Santos Antunes atropelada na zona leste de São Paulo, vai responder pelo caso em liberdade.

O que aconteceu

Fato de que advogado é "réu primário e tem bons antecedentes" motivou a liberdade provisória. A decisão foi publicada na quinta-feira e aplicou como medidas cautelares a proibição do réu de se ausentar do estado por mais de oito dias sem autorização da Justiça.

Justiça também aceitou a denúncia de homicídio qualificado feita contra Diego. Ele não prestou socorro à vítima e estava preso desde 19 de agosto, quando foi detido em flagrante horas após atropelar Daniela.

Decisão autorizou que a polícia fizesse diligências no bar de onde o advogado saiu antes de atropelar costureira. Imagens de câmeras de segurança devem ser colhidas, assim como depoimento de funcionários e a conta com o que ele consumiu no local.

Defesa de Diego foi procurada, mas não se pronunciou sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Daniela tentava atravessar a avenida Imperador para ir ao trabalho quando foi atingida pelo carro. O acidente aconteceu antes das 6h no bairro da Vila Jacuí. "Ela sai às 5h para ir trabalhar. Estava atravessando para pegar o ônibus do outro lado", afirmou a filha de Daniela, Marina Antunes, ao UOL.

Advogado contou à polícia que tinha ingerido bebida alcoólica em um bar antes do acidente. A informação consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente e mostra que Daniela foi arremessada por metros com a força do impacto. Ela estava fora da faixa no momento do atropelamento e esperava os carros passarem para poder atravessar.

Ele foi preso em flagrante horas após o atropelamento. Após a prisão, Diego foi encaminhado ao 63º DP. O homem é investigado por homicídio qualificado, segundo registro da Justiça ao qual o UOL teve acesso.

Mulher deixou três filhas e uma neta. O corpo de Daniela foi enterrado em 19 de agosto no Cemitério de Itaquera.

