Capotamento deixa duas pessoas em estado grave na Rodovia dos Bandeirantes

Um acidente envolvendo cinco pessoas da mesma família deixou duas vítimas em estado grave na tarde de hoje na Rodovia dos Bandeirantes, em um trecho na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

O que aconteceu

Carro da família capotou após uma batida lateral com outro veículo. As duas vítimas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Unicamp, segundo a AutoBAn, que administra a rodovia.

Duas pessoas com ferimentos moderados foram levadas para a Santa Casa de Valinhos e ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma vítima com ferimentos leves recebe atendimento no local, de acordo com a nota enviada pela concessionária às 16h39.