'Coração dele parou e o dela também': casal de idosos morre no mesmo dia

Um dos filhos do casal, o musicista Tiago Abreu, 36, contou ao UOL que a mãe não saiu do lado do pai em todo tempo de internação. ''Os dois não aceitavam ficar separados. Ele costumava falar que ela era a médica dele e nenhum dos dois queria que trocasse o acompanhante, então acabava que ela ficava sempre com ele.''

Almenzinda, no entanto, teria percebido a piora significativa do marido em seu último dia de vida e pediu aos filhos que fossem trocar de lugar com ela na unidade de saúde. ''Começaram a realizar alguns procedimentos que ela percebeu que eram próprios de quando o paciente já estava em fase terminal. Foi aí que ela acabou aceitando ir para casa, mas ela já foi parece que pressentindo que ele não ia aguentar'', conta o filho.

Os dois deixam dois filhos e seis netos Imagem: Cedido ao UOL

Tiago e o irmão, Tadeu, combinaram de se revezar para fazer companhia ao pai, mas naquele mesmo dia Sebastião morreu em decorrência de falência de órgãos e pneumonia. Logo após a morte, os filhos combinaram de esperar algum tempo para dar a notícia para Almenzinda, na intenção de ''preservá-la'' do impacto do ocorrido.

Enquanto resolviam questões referentes ao velório do pai, foram surpreendidos por uma ligação avisando que a mãe estava em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) depois de ter sofrido um ataque cardiogênico fulminante e ser socorrida pela irmã dela. Ao chegarem no local, a equipe tentava ressuscitar a idosa com massagem cardíaca —mas sem sucesso. A morte dela foi constatada cerca de duas horas depois da morte de Sebastião. Os dois morreram sem saber da partida um do outro e deixaram dois filhos e seis netos.