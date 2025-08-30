Entregador leva tiro de policial no Rio por negar subir com delivery

Atirador foi identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, um policial penal da ativa. Em nota, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) confirmou a identidade do atirador e disse que a "conduta atribuída ao servidor ocorreu fora do exercício de suas funções". A Corregedoria da Seap acompanha o caso, complementa a Secretaria.

"Ele me deu um tiro porque eu não subi", diz Valério no vídeo. O caso é investigado pela 32ª DP, de Taquara. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e que "testemunhas são ouvidas". "A arma do agente foi recolhida e será periciada. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", complementa a nota.

Plataforma diz que pedidos devem ser deixador no portão ou portaria. Em nota, o iFood disse lamentar o ocorrido e que está oferecendo suporte jurídico e psicológico à vítima, além de estar colaborando com as autoridades sobre o caso.