Sem energia, vendedores precisam deixar feira gastronômica no Horto

Barraca de pastel se retirou, pois não conseguia fritar. O Pastel do Chalita, uma das participantes da feira, precisou desmontar e deixar o evento. Segundo a atendente Ana Julia, 20, eles levaram massa para mais de 900 pastéis. "Estimativa é que eles [a organização] deem um jeito, e a gente consiga voltar e vender amanhã", afirmou. Ana ainda ressaltou que estavam mantendo a massa refrigerada com gelo.

Tenda de caldo de cana funciona, mas falta de energia é problema para gelar bebida. Letícia Máximo, 28, que trabalha no local, disse que estão conseguindo moer a cana para vender o caldo, pois o motor é à combustão, mas a energia faz falta para manter as bebidas geladas e para a iluminação. "Sem luz, vamos ter que fechar mais cedo", afirmou.

Arnaldo Roberto à feira gastronômica, mas barracas não tinham energia elétrica Imagem: Marcos Sérgio/UOL

"Infelizmente, cheguei agora, fui a duas barracas e não tinha energia". Arnaldo Roberto, 38, foi ao Horto Florestal apenas para a feira e estava frustrado com o fato de não ter energia elétrica. "Vi que tem churrasco, morango e ouvi o motor do caldo de cana", disse. "Queria saber o que está acontecendo [para não ter energia]".

Contatada, a Urbia, que administra o Horto Florestal, ainda não se manifestou. A Feira Clementina ocorre das 9h às 18h, no sábado (30) e domingo (31). Evento conta com pratos da culinária brasileira, oriental, além de atividades físicas, danças e atrações musicais. Entrada é pelo portão 1 do parque.