Gari morto em BH: Renê apagou conversas e pesquisou consequências do crime

Inquérito comprovou que Renê mentiu para a polícia. De acordo com o delegado, o empresário deu informação falsa durante depoimento, quando admitiu ter atirado contra Laudemir, mas que não sabia que havia atingido o gari e por isso foi embora do local sem prestar socorro.

Em uma das versões, ele disse que disparou com a arma de fogo, mas que não sabia que havia praticado o crime de homicídio. Nós desqualificamos essa declaração que ele prestou. Apuramos que ele teve ciência do que praticou, tanto que fez pesquisas com a palavra gari e pesquisou o nome da rua em que estava.

Evandro Radaelli, delegado

Arma da esposa

Renê também mentiu sobre o uso da arma da esposa. À polícia, ele havia declarado que só usou a pistola de Ana Paula no dia em que matou Laudemir, e que a esposa não sabia.

Polícia afirma que Renê fazia uso recorrente da arma de Ana Paula, com o consentimento dela. A delegada também foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ceder ou emprestar o armamento ao marido, que não tinha permissão para portar o equipamento.