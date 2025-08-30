O que o PCC comprou com dinheiro que passou pelas fintechs da Faria Lima

O PCC usou fintechs da Faria Lima para lavar bilhões e comprar usinas, caminhões, imóveis de luxo, fazendas e até um terminal portuário.

O que aconteceu

Rede de empresas deu aparência legal ao dinheiro do PCC. O grupo estruturou companhias e fundos para infiltrar recursos no mercado formal. O dinheiro passava por contas de pagamento, postos de combustíveis e fundos de investimento até retornar à economia com aparência de legalidade.

Patrimônio se espalhou por setores estratégicos da economia. Os documentos apontam que a facção passou a controlar negócios de energia e logística, com aquisições que vão de usinas de açúcar e etanol a caminhões, fazendas e imóveis de luxo. Tudo foi bancado pelas fintechs, que movimentaram mais de R$ 52 bilhões. O esquema avançou do agronegócio ao mercado financeiro, ampliando a presença da facção em cadeias inteiras da economia: