Pão-fantasma, conveniências, gasolina batiza: como PCC lavava dinheiro

Investigação do Ministério Público de São Paulo mostrou que redes de padarias foram infiltradas e compradas pelo crime organizado para lavar dinheiro. Segundo apurou o colunista do UOL José Roberto de Toledo, que conversou com empresários do setor, a prática envolvia até a venda de "pãezinhos fantasmas". "Os relatos que se tem de pessoas que trabalharam nessas redes é de que muitas vezes as pessoas tinham que lançar pãezinhos que não foram vendidos, nem sequer foram feitos, só para lavar o dinheiro", observou Toledo no podcast A Hora.

Dinheiro era ocultado em fintechs. Empresas do serviço financeiro recebiam valores em espécie e ficavam em uma conta-bolsão. Ela consiste em uma conta aberta pela fintech num banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não era possível individualizar as movimentações. Essa quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosa.

A operação

Operação tem 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - e pede o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão de bens dos envolvidos. A Receita Federal estima que entre 2020 e 2024, a cerca de 1.000 postos de combustíveis movimentaram R$ 52 bilhões.

Organização adulterava combustíveis. Importadora ligada ao PCC trazia nafta, hidrocarbonetos e diesel e misturava com combustível. Apesar de serem inflamáveis, tem queima menos eficiente. Na prática, isso "aumentava" o volume vendido, maximizando os lucros da operação. Consumidores eram prejudicados, pois combustível misturado danifica o veículo.