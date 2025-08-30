Assine UOL
Cotidiano

Cassação de licenças fez PCC turbinar outras distribuidoras de combustível

Ana Paula Bimbati e Adriana Ferraz
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Dinheiro em espécie apreendido durante operação que mira atuação do PCC no setor de combustíveis
Dinheiro em espécie apreendido durante operação que mira atuação do PCC no setor de combustíveis Imagem: Divulgação/PF

A cassação das licenças de operação das duas principais empresas de combustíveis ligadas ao PCC não impediu a continuidade do esquema criminoso no setor. Pelo contrário. O grupo liderado por Mohamad Hussein Mourad contornou o problema turbinando os negócios a partir de outras ao menos 15 distribuidoras laranjas.

O que aconteceu

O veto definitivo ao grupo Copape/Aster, em julho de 2024, levou os investigados a buscar substitutas. De acordo com a Operação Carbono Oculto, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal, a iniciativa foi para que o grupo continuasse abastecendo cerca de mil postos de combustíveis espalhados por dez estados.

A Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda, segundo as investigações, assumiu o papel da Aster. Com sede em Jardinópolis, no interior de São Paulo, a empresa passou a fornecer óleo diesel para as usinas Itajobi e Carolo, ambas pertencentes ao grupo de Mohamad, com o auxílio de outras 14 distribuidoras constituídas em períodos próximos com o mesmo capital social: R$ 4,5 milhões.

A Estrela Distribuidora de Combustíveis Ltda, por exemplo, registrou um salto no faturamento a partir de 2021. Foi neste ano que a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) cancelou a primeira licença do grupo Copape/Aster, relativa à importação de gasolina e solventes. A medida desencadeou uma reestruturação do esquema criminoso e fez com que a movimentação da Estrela passasse de R$ 100 mil, em 2021, para R$ 1 bilhão em 2024. A Estrela, a Duvale e outras quatro distribuidoras laranjas funcionam no mesmo endereço em Jardinópolis.

A Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda, de Duque de Caxias, é outra na lista de substitutas. Segundo a investigação, a empresa assumiu papel central no esquema desde julho do ano passado, quando uma nova dinâmica de distribuição de combustíveis passou a ser operada com o auxílio de dezenas de empresas conectadas com a organização criminosa, como fintechs e transportadoras.

Imagem
Imagem: Arte/UOL

Instituto Combustível Legal alerta para a facilidade de se obter licenças no setor. "Foram criadas novas empresas para que essa operação continuasse, por isso acredito que é preciso melhorar o processo de abertura das empresas. Hoje existe uma enorme facilidade de se abrir CNPJs", afirma o presidente, Emerson Kapaz.

Kapaz defende a criação de uma "limitação para o CPF" vinculado à empresa com licença cassada. O instrumento poderia informar quando determinado empresário já teve a autorização suspensa pela agência federal, por exemplo. O presidente do instituto admite, entretanto, que a fiscalização tem de ser firme para evitar que laranjas assumam o comando das novas distribuidoras em atuação. "Com os materiais colhidos na operação, teremos informações para pensar em novas sugestões de melhorias para o setor", afirma.

Em nota, a ANP afirmou que vem aprimorando suas ferramentas de inteligência. A agência federal disse que tem intensificado a investigação e realizado o mapeamento de grupos econômicos suspeitos de irregularidades no mercado de combustíveis.

Continua após a publicidade

Esquema movimentou R$ 52 bilhões

O esquema derramava no mercado combustível adulterado e mais barato tanto em postos de bandeira branca (sem marca) como de redes conhecidas. De acordo com o promotor Yuri Fisberg, os combustíveis tinham até 90% de metanol, quando a ANP só permite 0,5% na mistura de gasolina e álcool.

Identificamos que a organização criminosa atua em todas as etapas da cadeia de combustível, a iniciar pelas usinas, distribuidoras, formuladoras de combustíveis, redes de postos, e também nos portos.
João Paulo Gabriel, promotor do Gaeco-SP (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)

Os criminosos teriam movimentado cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. O esquema bilionário de sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro foi alvo da operação Carbono Oculto na quinta-feira (28). Seis suspeitos foram presos, entre eles um ex-policial civil. Outros oito mandados de prisão foram expedidos, mas não cumpridos. Considerado o cabeça do esquema, Mohamad Hussein Mourad é um dos que não foram encontrados. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Mourad. O espaço está aberto para manifestações.

Mohamad Hussein Mourad é apontado como chefe do esquema bilionário do PCC
Mohamad Hussein Mourad é apontado como chefe do esquema bilionário do PCC Imagem: Redes Sociais

Fintechs

O grupo usava as operações de fintechs para ocultar o dinheiro ilícito, apontou a investigação. Os suspeitos recebiam o dinheiro em espécie e mandavam para uma "conta-bolsão" —os valores dos clientes transitam nela de forma não segregada, o que impede também a individualização das movimentações.

Continua após a publicidade

A BK Bank, principal fintech apontada pelas autoridades, teria movimentado ao menos R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024. A instituição seria responsável por receber e enviar "altos fluxos financeiros" para as empresas ligadas ao grupo. Para a Duvale, por exemplo, a BK Bank enviou R$ 97.796.892,16 da matriz e R$ 12.024.210 da filial em remetentes, e R$ 5.098.485 da filial em destinatários.

Crime organizado vai atrás de onde tem oportunidade para lavar dinheiro, afirma o presidente do Instituto Combustível Legal. Para Kapaz, o setor de combustível não é o único escolhido pelo PCC para cometer crimes e "ainda é cedo" para entender a dimensão da operação total do grupo nesse mercado. "Estamos ajudando o consumidor. A venda de combustível será mais saudável", disse.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.