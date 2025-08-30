Cassação de licenças fez PCC turbinar outras distribuidoras de combustível

A Estrela Distribuidora de Combustíveis Ltda, por exemplo, registrou um salto no faturamento a partir de 2021. Foi neste ano que a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) cancelou a primeira licença do grupo Copape/Aster, relativa à importação de gasolina e solventes. A medida desencadeou uma reestruturação do esquema criminoso e fez com que a movimentação da Estrela passasse de R$ 100 mil, em 2021, para R$ 1 bilhão em 2024. A Estrela, a Duvale e outras quatro distribuidoras laranjas funcionam no mesmo endereço em Jardinópolis.

A Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda, de Duque de Caxias, é outra na lista de substitutas. Segundo a investigação, a empresa assumiu papel central no esquema desde julho do ano passado, quando uma nova dinâmica de distribuição de combustíveis passou a ser operada com o auxílio de dezenas de empresas conectadas com a organização criminosa, como fintechs e transportadoras.

Imagem: Arte/UOL

Instituto Combustível Legal alerta para a facilidade de se obter licenças no setor. "Foram criadas novas empresas para que essa operação continuasse, por isso acredito que é preciso melhorar o processo de abertura das empresas. Hoje existe uma enorme facilidade de se abrir CNPJs", afirma o presidente, Emerson Kapaz.

Kapaz defende a criação de uma "limitação para o CPF" vinculado à empresa com licença cassada. O instrumento poderia informar quando determinado empresário já teve a autorização suspensa pela agência federal, por exemplo. O presidente do instituto admite, entretanto, que a fiscalização tem de ser firme para evitar que laranjas assumam o comando das novas distribuidoras em atuação. "Com os materiais colhidos na operação, teremos informações para pensar em novas sugestões de melhorias para o setor", afirma.

Em nota, a ANP afirmou que vem aprimorando suas ferramentas de inteligência. A agência federal disse que tem intensificado a investigação e realizado o mapeamento de grupos econômicos suspeitos de irregularidades no mercado de combustíveis.