Perseguição policial termina com um homem morto e uma mulher ferida no Rio

Do UOL, em São Paulo
Frente do carro foi atingida por cerca de 10 disparos
Uma perseguição policial que começou na avenida Brasil, uma das mais importantes do Rio de Janeiro, terminou com um homem morto e uma mulher ferida na manhã de hoje.

O que aconteceu

Motorista de um Jeep recusou ordem de parada e atirou contra os policiais, segundo a PM-RJ. Houve troca de tiros, e o suspeito parou o carro em uma rua do bairro da Penha para fugir a pé.

Após a troca de tiros, os policiais encontraram no carro um homem morto e uma mulher ferida, de acordo com a PC-RJ. A mulher, identificada como Luana Barbosa, seria vítima de uma tentativa de assalto, segundo a TV Globo.

Mulher está internada em estado grave, informou o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Policiais encontraram armamento no carro. Os agentes apreenderam munições e carregadores de fuzil.

Frente do carro, com placa de São Paulo, foi atingida por cerca de 10 disparos, de acordo com a TV Globo. A Polícia Civil investiga o caso.

