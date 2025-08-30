Preso por morte de enteado questionou IA o que acontece se enforcar criança

Hospital acionou a Polícia Militar. Na ocasião, a mãe do menino, uma mulher de 24 anos, e o padrasto, um homem de 23, foram presos por suspeita de homicídio.

Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto ontem por homicídio qualificado com emprego de meio cruel e pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos. O homem segue preso preventivamente, mas a mulher foi posta em liberdade e deverá cumprir medidas cautelares.

Histórico de violência e pesquisa em IA

Criança era submetida a uma rotina de violências por parte do padrasto. Em maio deste ano, ele passou 12 dias internado com diversos machucados no corpo.

Na época, o médico que atendeu a criança apontou que as lesões indicavam maus-tratos. O padrasto, porém, disse que o menino havia sofrido uma queda da cama. Um inquérito chegou a ser instaurado naquela ocasião, mas o padrasto não foi preso.

Mãe tinha "pleno conhecimento" das agressões sofridas pelo filho, afirma a polícia. Entretanto, a mulher não agiu para proteger a criança, nem denunciou o marido.