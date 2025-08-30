Promotor diz que réu negro não seria criminoso se tivesse levado chibatadas

A Corregedoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou procedimento para apurar acusação de racismo contra um promotor que sugeriu durante audiência que um réu negro não cometeria crimes se tivesse recebido "chibatadas na infância".

O que aconteceu

Fala racista ocorreu em sessão do Tribunal do Júri da cidade de São José do Norte, na última quarta-feira. Na ocasião, o promotor teria dito que "se o réu tivesse recebido chibatadas quando criança, talvez, não estivesse sendo julgado naquele momento".

Advogada do réu pediu que a declaração do promotor contasse na ata daquela sessão. A defensora Aisllana Zogbi da Silva classificou a fala do representante do MP-RS como absurda e sugeriu ao promotor que estude a história do Brasil. Ela o denunciou à Corregedoria do órgão.