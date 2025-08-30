Quem foi Faria Lima, que deu nome à avenida alvo de operação contra PCC

Metrô na Paulista mudou cenário da região. Quando o transporte sobre trilhos chegou na região, em 1991, o perfil das pessoas que circulavam por ali também se diversificou, o que impulsionou a elite a querer migrar de lá. "A região não era mais elitizada, já se tinha variabilidade de utilização, com lojas e galerias. Então começou a perder valor, a elite não tinha mais o glamour de antes. E as instituições financeiras sempre querem ostentar riqueza", afirma Marcelo Ignatios, arquiteto e urbanista, representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

Conglomerado empresarial "desceu a Paulista". Os bairros próximos às margens do rio Pinheiros — Jardins, Jardim Europa, Jardim América — foram o atrativo para o polo econômico se instalar na região. Em meados da década de 1995, sob a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf, houve a implementação da Operação Urbana Consorciada Faria Lima — antes chamada de Operação Interligada -, que foi um mecanismo criado no qual a prefeitura liberava a construção de imóveis com mais andares que o permitido pela lei de zoneamento.

Rua Iguatemi começou a se tornar lugar de desejo para morar e instalar sede das empresas. "Maluf estabeleceu a avenida como capaz de recepcionar novos prédios com potencial atrativo. Em contrapartida, com a nova operação, o investimento para construir seria revertido para a própria região, não mais na periferia, como era na Operação Interligada", explica o arquiteto.

"Hoje o endereço mais sofisticado possível é na região da Faria Lima". O endereço tem como característica os diversos e suntuosos prédios espelhados. De acordo com Ignatios, que também é professor no curso de pós-graduação em planejamento urbano da Mackenzie, isso se deve pela ostentação física que as instituições ali localizadas querem passar. "Ainda existe apelo pela aparência e ostentação física e visual. Não basta só ser, tem que parecer". Essa ostentação recebeu até apelido: Faria-Limers, termo que designa quem trabalha ou frequenta a avenida.