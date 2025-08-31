Aeroportos registram recorde de 73 milhões de viajantes de janeiro a julho

Levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos revelou que 73,4 milhões de passageiros circularam nos aeroportos brasileiros nos primeiros sete meses do ano.

O que aconteceu

O número representa alta de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A movimentação inclui voos domésticos e internacionais e o estudo foi baseado em dados da Anac.

Resultado supera os valores anteriores à pandemia. Em 2019, um total de 68,2 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros entre janeiro e julho.