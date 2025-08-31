Assine UOL
Bispo de Goiás pede em bênção que Nossa Senhora 'livre Brasil do comunismo'

Do UOL*, em São Paulo
Dom Adair José Gomes, bispo de Formosa (Goiás), durante evento católico Deperta Brasil 2025
Dom Adair José Gomes, bispo de Formosa (Goiás), durante evento católico Deperta Brasil 2025 Imagem: Reprodução/YouTube/Desperta Brasil Oficial

Um bispo de Goiás pediu durante evento ontem que Nossa Senhora Aparecida proteja o Brasil do comunismo.

O que aconteceu

Dom Adair José Gomes, bispo de Formosa (Goiás), deu a declaração durante o Desperta Brasil 2025. Evento reuniu religiosos católicos, como Frei Gilson e padre Marcelo Rossi, e milhares de fiéis católicos. Além de pregações, teve shows de bandas católicas. Procurada para comentar a declaração sobre o comunismo do bispo, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) disse que não vai se pronunciar.

Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a benção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo
Dom Adair José Gomes, durante o evento Desperta Brasil 2025

Declaração de dom Adair foi feita ao lado Frei Gilson, um dos maiores influenciadores católicos da atualidade. Antes de citar o comunismo, o religioso citou em suas preces intercessão a Jesus Cristo para "evangelizar" e para lutar contra tudo "que fere a dignidade humana", além de pedir bênçãos para o Brasil.

Bispo Adair é conhecido nas redes sociais por suas pregações. O religioso tem um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos, além de mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Não é a primeira vez que bispo Adair pede para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo. Em celebração realizada em outubro do ano passado, o religioso criticou o governo Lula, disse que o país não tem liberdade e nem democracia e defendeu réus e condenados pelo 8 de janeiro, afirmando que "milhares de pessoas sofrem com processos sem direito ao contraditório". No passado, o bispo criticou o "passaporte de vacina" durante a pandemia de covid-19.

Desperta Brasil 2025 foi realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ontem foi o primeiro dia e a programação se estendeu até a manhã de hoje. Evento teve ingressos esgotados, e organização estima a participação de mais de 80 mil pessoas.

Veja abaixo a íntegra da oração proferida pelo bispo Adair:

Senhor Jesus, ressuscitado e vivo no meio de nós, ajuda-nos a ser a Igreja que o Senhor quis neste mundo, para evangelizar, para testemunhar, diante de tudo que é ruim, que nós não perdemos a esperança, diante dos desafios de tudo aquilo que fere a dignidade humana.

Nós cremos [que]... o Senhor derramará teu Espírito Santo abundantemente sobre nós, sobre nosso Brasil, que precisa tanto da tua ajuda. Amém

Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

*Com informações do Estadão Conteúdo

