Bispo de Goiás pede em bênção que Nossa Senhora 'livre Brasil do comunismo'

Declaração de dom Adair foi feita ao lado Frei Gilson, um dos maiores influenciadores católicos da atualidade. Antes de citar o comunismo, o religioso citou em suas preces intercessão a Jesus Cristo para "evangelizar" e para lutar contra tudo "que fere a dignidade humana", além de pedir bênçãos para o Brasil.

Bispo Adair é conhecido nas redes sociais por suas pregações. O religioso tem um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos, além de mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Não é a primeira vez que bispo Adair pede para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo. Em celebração realizada em outubro do ano passado, o religioso criticou o governo Lula, disse que o país não tem liberdade e nem democracia e defendeu réus e condenados pelo 8 de janeiro, afirmando que "milhares de pessoas sofrem com processos sem direito ao contraditório". No passado, o bispo criticou o "passaporte de vacina" durante a pandemia de covid-19.

Desperta Brasil 2025 foi realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ontem foi o primeiro dia e a programação se estendeu até a manhã de hoje. Evento teve ingressos esgotados, e organização estima a participação de mais de 80 mil pessoas.

Veja abaixo a íntegra da oração proferida pelo bispo Adair: