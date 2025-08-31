Casal é preso após levar bebê de 3 meses morto para UPA em Fortaleza

Um casal foi preso por suspeita de maus-tratos após chegar com o filho de 3 meses morto em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fortaleza.
O que aconteceu
Prisão ocorreu no sábado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a criança já chegou morta na unidade hospitalar, que fica no bairro de Jangurussu, e tinha sinais de violência.
Pai da criança já responde a processo por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Ele tem 34 anos e mãe do bebê, 39. Os dois não tiveram as identidades divulgadas pela Secretaria.
A morte é investigada pela Dececa (Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente). Ainda segundo a Secretaria de Segurança, equipes da Polícia Militar, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense foram acionadas e colheram indícios que subsidiam os trabalhos policiais.
A Polícia Civil aguarda agora o resultado do laudo pericial. A análise vai confirmar a causa da morte da criança.
