Ex-pastor relata pressão e controle constante na Universal: 'Não há paz'

O que aconteceu

Em vídeo, Edir Macedo afirmou que "não choraria a morte da bezerra" pela morte de Lucas Di Castro, 35, da Iurd na Bolívia. Na postagem, que viralizou, Macedo critica quem, segundo ele, desiste de seguir a "obra de Deus".

Ele se matou. Eu senti muito. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. Eu vou continuar passando, indo em frente. Mas, aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela Graça, 'a minha graça te basta nhenhenhenhé' [sic], que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo o mundo."

Edir Macedo

'Cultura de pressão e desdém'

O ex-pastor ouvido pela reportagem afirma que há desdém pela saúde mental dos obreiros da Universal: "Presenciei, de perder as contas, casos semelhantes". João* diz que o tema é tabu e apoio psicológico é tratado como "coisa de fresco", "para quem não tem fé" ou "coisa do diabo". Pastores, esposas e obreiros sofrem "psicologicamente do desdém, do deboche, do 'pouco se lixar' do Macedo".A cobrança é hierárquica e constante em todos os níveis da instituição, diz João. Cobra-se desde o sucesso na arrecadação de dízimos e ofertas para bater metas até a lotação da igreja e presença em eventos. Falta autonomia e liberdade individual. A pressão em cima das pessoas é ainda maior.