Empresário preso em megaoperação contra o PCC tentou fugir em lancha

O empresário Rafael Renard Gineste, um dos presos na megaoperação contra o PCC na quinta-feira, tentou fugir de lancha após a ação ser deflagrada.

O que aconteceu

Imagem mostra suspeito sendo rendido por policiais federais. "Jogou fora o celular. Polícia Federal!", grita um dos agentes, mostra o vídeo divulgado pelo Fantástico hoje.

Ele foi preso em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Policiais foram até a cidade após o empresário não ser encontrado em um condomínio de luxo em Curitiba (PR). Uma mulher também foi presa com o suspeito.